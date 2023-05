La Repubblica – ADL lancia un ultimatum a Spalletti! Entro fine stagione deve decidere il suo futuro

L’edizione odierna di La Repubblica ha fatto il punto sul futuro di Luciano Spalletti. Secondo il quotidiano Spalletti ha scelto di non rinnovare il contratto con De Laurentiis per motivi personali. Ha evitato perciò di discutere i dettagli dell’offerta durante l’incontro a Castel Volturno. Spalletti è ancora in fase di riflessione e il Napoli gli concederà tutto il tempo necessario per decidere il proprio futuro, senza fretta fino alla fine del campionato. Il presidente De Laurentiis dovrà poi pianificare la prossima stagione.