CdS – Antonio Conte prima scelta per la panchina azzurra. ADL è tentato dall’ex Tottenham

L’edizione odierna del Corriere dello Sport ha fatto il punto sul rebus allenatore in casa Napoli. Secondo il quotidiano De Laurentiis punta ad avere Antonio Conte come prossimo allenatore del Napoli, avendo sempre ammirato il tecnico con cui ha un rapporto diretto. Conte è un allenatore esperto e vincente, con un curriculum che include difese a quattro, trofei con diverse squadre di alto livello e una cultura internazionale che lo rende affidabile. Nonostante giochi spesso a tre in difesa, questo aspetto conta poco rispetto alla sua esperienza generale. Tuttavia, il prezzo è elevato. È un aspetto da considerare durante le trattative gestite da manager esperti e coraggiosi. Antonio Conte rappresenta la scelta ideale per affrontare queste sfide con competenza ed esperienza.