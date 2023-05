CdS – Mercato Napoli: undici gli obiettivi presenti in lista, spuntano i nomi

Il Napoli sta già iniziando a pensare alla campagna acquisti per la prossima stagione. L’obiettivo è reclutare in squadra giocatori giovani o almeno under 25 per garantirsi negli anni una continuità tecnica.

Diversi sono i profili che, stando a quanto riportato dall’edizione odierna del Corriere dello Sport, piacciono molto al club azzurro. In difesa sputano i nomi di Scalvini e Demiral dell’Atalanta, mentre a centrocampo quelli di Koopmeiners, Samardzic, Frattesi, Kamada e Lee Kang. Sul fronte esterno c’è interesse per Kubo, Adama Traorè e Lindostrom. Per quanto riguarda il portiere, l’osservato speciale è Vicario dell’Empoli.