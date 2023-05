CdS: “Domani Adl presenterà il ritiro di Dimaro: assente Spalletti”

Dolomiti da scudetto. Il primo dei due ritiri estivi del Napoli, come ormai consolidata tradizione dal 2020, andrà in scena anche quest’anno a Dimaro Folgarida: dal 14 al 25 luglio. Rapporto solidissimo, quello tra la comunità azzurra e la Val di Sole. Anzi, un amore vero giunto ormai al dodicesimo atto che sarà presentato domani alle 12.30 nella sala conferenze del centro sportivo di Castel Volturno dal presidente De Laurentiis e dalle istituzioni trentine. Però senza Spalletti: a meno che, pur non essendo nell’elenco delle autorità annunciate, alla fine non spunti anche lui.

Fonte: Corriere dello Sport