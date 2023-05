Repubblica – Festa Scudetto: spunta una nuova idea di ADL, le ultime

La fine del campionato si avvicina e con essa il giorno in cui la Lega Serie A consegnerà ufficialmente lo scudetto 2022/2023 al Napoli.

La data in programma è il 4 giugno, ma nulla è stato ancora deciso. In vista dei festeggiamenti, però, Aurelio De Laurentiis ha già la mente impegnata. Come riportato dall’edizione odierna de la Repubblica, l’idea del presidente sarebbe quella di avere la diretta tv in chiaro sulla Rai sia per la festa che per la partita contro la Sampdoria allo stadio Maradona, che si disputerà prima della premiazione.

Da valutare eventuali sviluppi a riguardo.