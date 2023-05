CdS – Kamada, prima offerta all’entourage. I dettagli

Secondo quanto riportato dall’edizione odierna del Corriere dello Sport, il Napoli ha fatto la prima offerta per Daichi Kamada. Il centrocampista giapponese è in scadenza con l’Eintracht Francoforte e non rinnoverà il contratto. Pertanto, potrebbe arrivare a parametro zero. Stando a quanto si legge tra le colonne del quotidiano diretto da Ivan Zazzaroni, l’entourage di Kamada vuole 4 milioni per il suo ingaggio. Una cifra insostenibile per le politiche del Napoli. Aurelio De Laurentiis avrebbe, però, fatto una controproposta di 3,5 milioni netti a stagione. Si attende una risposta.

Kamada è un centrocampista che può giocare anche nel ruolo di trequartista o centrale. Potrebbe essere lui il dopo Zielinski. Ricordiamo, infatti, che per la linea imposta dal presidente De Laurentiis, il suo ingaggio sta diventando troppo pesante da sostenere.