Prima pagina – CdS ed. Campania: “Coperto d’oro”

Oggi, 11 maggio 2023, è disponibile presso tutte le edicole il Corriere dello Sport. L’edizione Campania mette l’accento su uno scudetto che è “ossigeno per l’economia del territorio e spinge Aurelio a brindare Osi”, come si legge nell’occhiello. “Coperto d’oro” è il titolo della prima pagina, dedicata tutta alla possibilità di rinnovare il bomber azzurro. “De Laurentiis sogna di regalare anche la Champions: nasce l’idea di un contratto nuovo e più ricco per Victor. E la città fa festa: +30% di turisti rispetto al 2022”, si legge, infine, nel catenaccio.