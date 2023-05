Mario Rui a Dazn: “Scudetto? Un sollievo. Entrare nella storia del Napoli è incredibile”

Mario Rui, terzino del Napoli, è intervenuto ai microfoni di Dazn al termine di Napoli-Fiorentina.

“Scudetto? È un sollievo, lo stavamo rincorrendo da 6 anni. Ci siamo andati vicini altre volte ma non era mai arrivato. Quest’anno è arrivato grazie alla gente che ci ha sostenuto da inizio anno quando nessuno credeva in noi, ma in squadra abbiamo sempre pensato di poter fare cose importanti. Entrare nella storia del Napoli quando i titoli sono arrivati solo con Maradona è incredibile. Segreto degli assist? Avere compagni formidabili. Sono giocatori che si muovono bene e con qualità. Quando la squadra fa bene di collettivo è più facile che vengano fuori i singoli. Il merito è della squadra e del popolo napoletano che ci ha sostenuto”.