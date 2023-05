Gollini a Dazn: “Vincere qua ha un sapore diverso. Quando sono stato chiamato in causa ho fatto il mio”

Pierluigi Gollini, portiere del Napoli, è intervenuto ai microfoni di Dazn al termine di Napoli-Fiorentina.

“Speravo di giocare oggi. C’è chi ha festeggiato di più e chi meno. Io sono uno di quelli ma l’importante è che il Napoli abbia vinto. Graffio sullo scudetto? Ho fatto poco ma quando sono stato chiamato ho fatto il mio. Sono contento di aver contribuito anche all’1% della gioia del Napoli. È bello giocare con loro. Festa dei tifosi? Fa un certo effetto. Noi potevamo immaginare qualcosa, ma non la portata. È vero che vincere a Napoli ha un sapore speciale, ho avuto la fortuna di essere qua in un momento storico. Ringrazio la gente della città. Nel mio ruolo la difficoltà è a livello di spazi e tempi e quando giochi poco non è semplice. Se vai in campo solo per allenarti fisicamente è difficile. Hai bisogno di stimoli da solo perché quando arriva l’occasione devi essere pronto. Sono stato bravo a spingere al massimo negli allenamenti”.