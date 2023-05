Football Insider – Il Manchester United forte su Lautaro Martinez! Sfuma l’arrivo di Osimhen?

L’edizione odierna di Football Insider ha fatto il punto sul mercato in entrata del Manchester United. Secondo il quotidiano britannico il Manchester United sta cercando un attaccante di alto livello per raggiungere i propri obiettivi nella prossima stagione. Il club ha individuato un nome in cima alla lista dei desideri. Lo United potrebbe fare un’offerta di 80 milioni di euro per Lautaro Martinez. Questo potrebbe far cadere l’interesse per Osimhen, che era stato preso in considerazione dal club.