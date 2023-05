L’edizione odierna di TuttoUdinese.com ha fatto il punto sulle ultime in casa Udinese in vista del match contro il Napoli di giovedì. Secondo il portale Sottil potrebbe dover fare a meno di uno dei suoi giocatori migliori per la prossima partita, in quanto Beto è ancora incerto a causa di una lombalgia. In alternativa, Nestorovski potrebbe prendere il suo posto come primo sostituto.