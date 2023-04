Domenica l’allerta a Napoli sarà molto alta tra le forze dell’ordine e le istituzioni, dato che potrebbe essere la data in cui il Napoli, dopo 33 anni lunghissimi, riesce a vincere lo Scudetto.

Il sindaco Manfredi tiene d’occhio l’ordine pubblico, e ha già disposto un’eventuale isola pedonale che ci sarà dalle 16 alle 4 del mattino, ma non solo.

Infatti, con un’ordinanza, ha stabilito che non saranno vendute bevande in lattine, e bottiglie di vetro per tutta la città dalle 12.00 di domenica alle 12:00 di lunedì, mentre sarà vietato l’utilizzo di botti, petardi e fuochi d’artificio da sabato a lunedì. Questo il testo:

“In occasione dei possibili festeggiamenti scudetto previsti in data 30 aprile 2023″ è vietata la vendita di “bevande in bottiglie, lattine, contenitori di vetro, plastica rigida, tetrapak o qualsiasi altro materiale, consentendone la commercializzazione solo in bicchieri di plastica leggera o carta presso tutti gli esercizi pubblici e commerciali della città di Napoli dalle ore 12.00 di domenica 30 aprile 2023 alle ore 12.00 di lunedì 01 maggio 2023. È inoltre disposto il “divieto di vendita ed utilizzo di fuochi artificiali, petardi botti, razzi e simili artifici pirotecnici e in genere artifici contenenti miscele detonanti ed esplodenti, nella città di Napoli dalle ore 17,00 di sabato 29 aprile 2023 alle ore 12.00 di lunedì 01 maggio 2023″.