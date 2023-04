A Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show, è intervenuto Gigi Pavarese, ex direttore sportivo del Napoli: “Sto vivendo benissimo questo periodo, ma io sono stato privilegiato a vincere due scudetti da dirigente del Napoli. Questo da tifoso, devo dire, è ancora più bello. Sono felicissimo per mia figlia e per la sua generazione, ora tutti vivremo le stesse emozioni e non vivremo solo di ricordi! Questo Scudetto ha tante differenze rispetto ai nostri. Lì era la prima volta in assoluto e l’87 ebbe un fascino particolare. Quello del ’90 fu una rivincita. Ora arriva in una stagione dove nemmeno i più ottimisti avrebbero immaginato una stagione simile, per motivi che ormai conosciamo tutti. Il Napoli di De Laurentiis avrebbe meritato già due Scudetti: uno che ci è stato tolto con Sarri e uno che abbiamo gettato via lo scorso anno. Auguriamoci ora che la squadra possa crescere ulteriormente in Europa.

Diego sarebbe corso a Napoli? Sicuramente, sarebbe stato qui già da un mese! Lui è ancora tra noi, solo che si trova dall’altra parte. Sono sicuro che Diego si stia già godendo i festeggiamenti da lassù e festeggi con noi in testa a tutti! La Salernitana imbattuta dal 19 febbraio? Ridendo e scherzando sono una società forte e ben guidata, non sarà semplice batterli domenica. Ha un allenatore che sta facendo cose straordinarie dopo essere arrivato in punta di piedi”.