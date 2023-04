Ugolini: “Ieri ci è voluta più di un’ora e mezza per fare trecento metri. Sul rinnovo di Zielinski vi posso dire questo”

Il giornalista di Sky Massimo Ugolini è intervenuto ai microfoni del programma ‘Ne parliamo il lunedì‘, in onda su Canale 8. Il giornalista ha parlato del bagno di folla che c’era ieri a Capodichino per il Napoli, e del possibile rinnovo di Piotr Zielinski, che va in scadenza nel 2024. Queste le sue parole: “Mi hanno detto che ieri sera il pullman del Napoli ci ha messo più di un’ora e tre quarti per muoversi di trecento metri. Zielinski a livello di tecnica è il migliore che ci sia in rosa. Lui è un giocatore che fa la differenza e da lui ti aspetti sempre quel qualcosa in più. Quando non c’è in campo la sua assenza si sente. Secondo me Zielinski vuole rimanere ancora al Napoli, e la società azzurra dovrebbe fare di tutto per tenerlo. Con il procuratore si può lavorare, e da quello che mi hanno detto il calciatore è ben disposto a trovare un punto d’intesa sull’accordo”.