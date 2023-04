Atalanta-Roma – Al Gewiss Stadium lo scontro per la Champions va ai bergamaschi che si impongono per 3-1

Al Gewiss Stadium si affrontavano Atalanta e Roma in una sfida di alta quota molto importante per la lotta Champions. I giallorossi non riescono ad agganciare la Juventus, che ieri si era fermata, ed ora vede le compagini milanesi avvicinarsi in modo pericoloso. I bergamaschi con questa vittoria accorciano sempre di più la classifica dal quarto al settimo posto, dove ora ci sono 4 squadre in 4 punti. L’Atalanta trova il gol poco prima della fine del primo tempo, quando è Mario Pasalic con un sinistro al volo a sbloccare il match. Nel secondo tempo Mourinho prova la carta Dybala, ma i bergamaschi trovano il raddoppio con un tiro di Toloi che trova anche la deviazione di Diego Llorente. Al minuto 82 la Roma riesce ad accorciare le distante grazie ad un gol di Lorenzo Pellegrini, ma nell’azione successiva l’Atalanta riporta a 2 le reti di distanze grazie a Teun Koopmeiners. Con questa sconfitta la Roma scivola al quinto posto e viene superata dal Milan, mentre l’Atalanta sale a quota 52 punti, a 4 punti di distanza dai rossoneri e dalla Roma.