Mauro: “Mi piacciono le squadre come il Napoli, hanno comprato i giocatori giusti e hanno le carte in regola per aprire un ciclo”

Ai microfoni di ‘Radio 24’ è intervenuto Massimo Mauro, ex calciatore di Juventus e Napoli, che ha parlato della sfida dell’Allianz Stadium di ieri sera. L’ex calciatore ha voluto elogiare gli azzurri, il gioco che propongono, e l’aver acquistato giocatori congeniali al progetto tecnico. Queste le sue parole: “Adoro le squadre che giocano bene, che giocano meglio degli altri e che vincono. Il Napoli ha tracciato una strada da seguire, ha comprato i giocatori giusti, e ha un progetto tecnico ben definito. Questa è la dimostrazione che, programmando, puoi spendere meno e puoi vincere giocando bene. Questa squadra può aprire un ciclo, ha le carte in regola per poterlo fare”