GdS – Juventus-Napoli, Osimhen una certezza, mentre Zielinski è un pò esausto

L’edizione odierna de la Gazzetta dello Sport ha fatto il punto sulle condizioni di Victor Osimhen e Piotr Zielinski in vista del match contro la Juventus. Secondo il quotidiano la presenza di Osimhen in campo è fondamentale per il Napoli, come dimostrato dalla doppia sfida contro il Milan. Inoltre, Zielinski deve ritrovare la sua migliore forma per contribuire agli schemi della squadra partenopea. Anche se non è al massimo delle sue condizioni, Victor ha ancora il potere di influenzare le difese avversarie solo con la sua presenza. Zielinski sembra essere un po’ esausto mentalmente, dopo aver speso molte energie in questa stagione e con la sua nazionale. Nonostante abbia avuto due occasioni per segnare durante la partita, una all’andata e l’altra al ritorno, non è riuscito a sfruttarle al meglio. Nonostante le difficoltà di Zielinski, Spalletti ha sempre mantenuto la sua fiducia nel giocatore. Tuttavia, il gap con i migliori interpreti del suo ruolo potrebbe avere un impatto sul futuro rinnovo del Napoli.