CdS – Altro rinnovo pronto in casa Napoli! Vicina la firma di Amir Rrahmani

L’edizione odierna de il Corriere dello Sport ha fatto il punto sui rinnovi in casa Napoli. Secondo il quotidiano il Napoli sta lavorando sodo sia per la conquista dello scudetto che per il futuro, con i rinnovi di giocatori come Meret, Anguissa, Zerbin e Lobotka e l’arrivo imminente del rinnovo di Amir Rrahmani. Il giocatore kosovaro e il club stanno per completare la firma del contratto che lo legherà al Napoli fino al 2028. Il contratto del giocatore è stato prolungato di quattro anni rispetto alla scadenza originale del 2020. Attualmente, i suoi agenti si trovano nella città per discutere con il club e finalizzare la firma del nuovo accordo. L’annuncio ufficiale è atteso a breve.