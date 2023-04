CdS – Giuntoli guarda al futuro! Osservati quattro giocatori se parte Osimhen

L’edizione odierna de il Corriere dello Sport ha fatto il punto sul futuro di Victor Osimhen. Secondo il quotidiano attualmente, c’è una lista di preferenze in sospeso per gli eventi futuri. Tammy Abraham centravanti della Roma, ha un posto privilegiato nei taccuini di Giuntoli.

Non è giusto far sparire Rasmus Hojlund, un giovane talento che ha dimostrato le sue qualità appena arrivato in Italia. Alla lista si è aggiunto anche Victor Boniface dell’Union Saint Gilloise. Esistono diversi tipi di attaccanti, con diverse tendenze nell’attaccare l’area e occupare gli spazi, così come differenti caratteristiche fisiche. Ad esempio, Abraham, Boniface ed Hojlund presentano differenze significative tra loro. Dopo di loro vi è anche Beto dell’Udinese è un attaccante esperto del campionato italiano, pronto ad essere utilizzato immediatamente grazie alla sua conoscenza del calcio italiano.