TMW – Questa la probabile formazione del Napoli! Tre dubbi per Spalletti

L’edizione di TMW ha fatto il punto sulla probabile formazione del Napoli per il match di ritorno di Champions contro il Milan. Secondo il quotidiano il ritorno di Victor Osimhen è finalmente arrivato. Il giocatore nigeriano era assente nella partita a San Siro, ma ora è pronto per tornare in campo in questa sfida. Oltre al centravanti, ci saranno altre novità di formazione stasera poiché Zambo Anguissa e Kim Min-Jae sono squalificati. Juan Jesus prenderà il posto del sudcoreano senza alcun dubbio. Il centrocampo presenta un ballottaggio tra Elmas e Ndombele per sostituire il camerunese. Il macedone che offre duttilità e forma fisica mentre il franco-congolese è considerato il sostituto naturale del titolare nonostante abbia meno minuti in campo. Ci sono ballottaggi in corso per la posizione di difensore sinistro con Mario Rui in vantaggio su Olivera, e per l’esterno destro d’attacco, dove Politano ha una leggera prevalenza su Lozano.