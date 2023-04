CdS – Viglia serena per De Laurentiis. Nella serata di ieri un altro incontro con gli ultras

L’edizione odierna de il Corriere dello Sport ha fatto il punto sulla vigilia della partita di Champions per quanto riguarda Aurelio De Laurentiis. Secondo il quotidiano oggi il Maradona dimostrerà di essere all’altezza del suo nome, con oltre cinquantamila spettatori e probabilmente record stagionale battuto. Oggi si gioca la partita dei quarti di finale. Una partita storica, che può segnare l’inizio di una nuova era per il club e la città. Ed intanto De Laurentiis ha organizzato un nuovo incontro con i tifosi con tanto di aperitivo prima di partire per Los Angeles