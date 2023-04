Il Mattino – Il Napoli si affida ad Osimhen per mandare il Diavolo all’inferno ed il Napoli in paradiso

L’edizione odierna de il Mattino ha fatto il punto sul ritorno da titolare di Victor Osimhen. Secondo il quotidiano il numero 9 appare come un angelo protettore contro il male del diavolo rossonero, con una presenza imponente e serena. Non c’è bisogno di fare alcun gesto per apprezzarne la grandezza. Il giovane attaccante del Napoli è pronto a stupire ancora una volta con il suo entusiasmo e la sua abilità sul campo, incoraggiato dai tifosi che lo adorano. Dopo aver dimostrato le sue capacità durante l’ultima partita contro il Verona, è ansioso di tornare in campo per portare la squadra alla vittoria. Osimhen è diventato una stella nel calcio. Un ispirazione per tutti i giovani che sognano di diventare famosi grazie al loro amore per il pallone.