GdS – ADL sarà presente questa sera al Maradona! Rimandato il viaggio negli Stati Uniti

L’edizione odierna de la Gazzetta dello Sport ha fatto il punto sulla vigilia della gara vissuta da Aurelio De Laurentiis. Secondo il quotidiano Aurelio De Laurentiis questa sera sarà presente al Maradona per sostenere la squadra nella partita contro il Milan in Champions League. Il recente incontro tra il presidente e i rappresentanti degli ultras ha portato ad un miglioramento della situazione, creando un clima più sereno per stasera. Il patron del Napoli ha deciso di partecipare all’evento di stasera nonostante il suo viaggio d’affari imminente, per accogliere da padrone di casa i rappresentanti del Milan e godersi lo spettacolo insieme agli altri dirigenti presenti in tribuna.