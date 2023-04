CdS – La probabile formazione del Napoli. Quattro dubbi da sciogliere per Spalletti

L’edizione odierna de il Corriere dello Sport ha fatto il punto sulla probabile formazione del Napoli per il match di ritorno contro il Milan. Secondo il quotidiano nel Napoli ci sono quattro punti interrogativi che saranno presto trasformati in esclamativi, grazie a una strategia tecnica, tattica e persino fisica. Kim non parteciperà, Spalletti ha affidato le responsabilità a Juan Jesus che ha una vasta conoscenza del settore. Anguissa è stato espulso per due gialli in pochi minuti e il suo sostituto sarà Ndombele, che sembra essere in vantaggio su Elmas. In attacco, sembra che Politano sia la scelta migliore per una gara che richiede velocità ed equilibrio rispetto a Lozano. In basso a sinistra, sulla lista delle perplessità, c’è la scelta tra Mario Rui e Olivera. Tuttavia, l’assenza di Anguissa e Kim comporta una perdita di giocatori che possono saltare su angoli e punizioni laterali.