Prefetto di Napoli: “Scorta a De Laurentiis? Decisione puramente a scopo precauzionale”

L’edizione odierna de il Mattino ha riportato parte dell’intervista al Prefetto di Napoli in cui spiega il motivo di mettere sotto scorta De Laurentiis. Ecco quanto detto:

“Non posso commentare la questione della scorta di De Laurentiis per motivi di riservatezza, ma è stato deciso di aumentare le misure di sicurezza personali del presidente come precauzione. Il tavolo con i tifosi in Prefettura previsto per oggi è stato cancellato.

Attualmente, la comunicazione tra le parti viene mantenuta attraverso la Questura e la Società Calcio Napoli. Il dialogo continuerà anche oggi e ho avuto conferma dal presidente De Laurentiis che stanno collaborando attivamente. Ci aspettiamo di giungere ad una conclusione entro la fine della giornata”.