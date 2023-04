Elmas: “Sconfitta? Tutto aperto, possiamo ribaltarla”

Il centrocampista del Napoli Eljif Elmas ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo la sconfitta in Milan-Napoli. Ecco cosa ha dichiarato:



“Quando siamo arrivati qua, sapevamo che il Milan fosse una squadra forte. Abbiamo fatto una buona partita, dovremo ripeterla al Maradona. Anguissa e Kim sono due assenze pesanti per noi, ma sapremo cosa fare. Io prima punta? Prima volta per me in assoluto e mi sono trovato bene. Sono sicuro che possiamo ribaltarla al Maradona perché siamo una squadra forte. Testa a sabato e poi al Milan”.