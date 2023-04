Spalletti a Prime Video: “Ho visto un atteggiamento corretto. Arbitro? Non parlo, ma Krunic andava ammonito”

Luciano Spalletti, tecnico del Napoli, ha parlato nel corso del post partita del quarto di finale di Champions League Milan-Napoli ai microfoni di Amazon Prime Video.

“Le parole di Pioli? La partita è apertissima. Si sapeva anche prima, sarebbe stato difficile fare un risultato che potesse determinare la gara di ritorno. Non la preoccupa il risultato? Per me è importante quel che è successo in campo, ho visto un grande atteggiamento, poi ci si poteva portare il risultato del campionato, ma ho visto una grande reazione. Per la sensibilità e il garbo della mia squadra non è facile avere queste reazioni. Ho dei ragazzi sensibilissimi che non hanno esperienza internazionale, per cui si son portati dietro le ultime due partite. C’era il rischio che si portassero dietro le ultime gare, invece li ho visti sempre carichi nei duelli, è l’atteggiamento giusto da avere. Siamo contenti della partita”.

“Assenze di Kim e Anguissa al ritorno? Siamo arrivati qua perché abbiamo vinto tante partite, il periodo che abbiamo passato è lungo. Se si arriva a 20 punti da squadre come Inter e Milan significa che c’è stato un atteggiamento corretto. È sintomo di forza, non si è arrivati lì per un giocatore, ma per il valore della squadra”.

“Mancanza di un centravanti? Se si pensa alle cose che ci mancano poi nel vedere la partita diventano più grosse. Se tu pensi di essere così e di non poter portare a casa niente sarà così, poi Elmas ha fatto un gran lavoro di pressione, non li ha fatti mai iniziare bene. Vero che se parte il numero ti danno la possibilità, ma quando non difendono, buttano via metri per dare una mano, non fanno la doppia pressione e aiutano in fase difensiva… anche quei momenti sono importanti. Elmas gli ha sporcato la costruzione. È stato bravissimo. Anche senza attaccanti abbiamo battuto molti angoli, Maignan è stato bravissimo, siamo rimasti molto in partita. Ho ritrovato il mio miglior Napoli e sarà così anche alla gara di ritorno”.

“Avrebbe tolto Anguissa prima del rosso… Avevo già fatto una sostituzione, e avevo individuato il terzo. Avevo due dubbi su chi togliere, e lì l’hanno ammonito. Poi della gestione dei cartellini ne parlino loro… io avrei voluto il giallo per Krunic, che ha fatto un fallo peggiore di quello di Zielinski e non è stato ammonito. Io degli arbitri non parlo, il gesto antisportivo di Leao è una roba incredibile che farà la storia del calcio”