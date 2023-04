Altra novità per i tifosi del Napoli, in vista del ritorno di Champions. La SSC Napoli ha annunciato che i biglietti per la gara dei quarti di Champions League Napoli-Milan, in programma allo Stadio Maradona il 18 aprile, sono disponibili dalle ore 10 di oggi. L’ultima quota di biglietti comprende 930 posti Distinti Superiori e 1480 posti Curve Superiori.