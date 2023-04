Spalletti: “Il fatto che domani le curve non canteranno è penalizzante quanto la mancanza di Osimhen”

Il mister azzurro Luciano Spalletti ha parlato prima della sfida col Milan di domani sera al ‘Maradona’ in conferenza stampa. Tra i vari temi toccati in conferenza anche quello delle curve che domani non canteranno nel corso della partita con i rossoneri. Il tecnico toscano ha paragonato l’assenza dei canti in curva all’assenza di Osimhen in attacco, che saranno molto penalizzanti per gli azzurri. Queste le parole del mister azzurro: “Quello che abbiamo fatto in stagione lo abbiamo fatto con tutte le componenti che stanno vicino alla squadra, per cui anche il pubblico ci ha dato una grande mano. Se manca una componente siamo penalizzati, come se mancasse uno forte in squadra. Io apprezzo i sacrifici che fanno le famiglie per i biglietti e capisco che sia difficile prenderli, ma in questa lotta ci rimettiamo solo noi. Così si fanno azioni contro la squadra, il fatto che le curve domani non supportino è qualcosa di penalizzante come l’assenza di Osimhen, e per me questo non è giusto. Poi non voglio dire chi ha ragione e chi ha torto, ma ringraziando i soldi spesi per i biglietti, non si demoralizzi la squadra”.