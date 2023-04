Spalletti in conferenza: “Non voglio pensare al rinnovo. Il mio unico obiettivo è fare la storia di questa città”

Spalletti ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match contro il Milan al Maradona. Queste le sue parole: “Davanti a me ho un momento che può diventare importantissimo per la città di Napoli. Voglio solo pensare a dare qualcosa a questa città. Altre cose intorno sono marginali rispetto al traguardo che vogliamo raggiungere. Parlare ora della questione rinnovo è inutile, la società ha la possibilità di prolungare. Mi interessa solo il Napoli e il nostro risultato. Noi dobbiamo avere solo un pensiero, portare a casa il risultato”.