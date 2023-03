CdS – Ancora dubbi sul futuro di Ndombele! De Laurentiis non avrebbe intenzione di riscattarlo

L’edizione odierna de il Corriere dello Sport ha fatto il punto sul futuro di Tanguy Ndombele. Secondo il quotidiano Ndombele ha fatto il suo ingresso a Napoli durante l’estate per dare maggiore forza alla squadra nel centrocampo. Tuttavia, la sua performance è stata compromessa da una condizione fisica non ottimale nei mesi iniziali. Il calciatore in prestito dal Tottenham ha segnato due gol ma è stato spesso relegato in panchina, ad incoraggiare i compagni. Il suo riscatto sembra difficile a causa del prezzo di trenta milioni di euro e dell’ingaggio che supera il budget stabilito da Aurelio De Laurentiis.