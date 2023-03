CdS – Tante pretendenti per Kim! Giuntoli valuta cinque sostituti, le ultime

L’edizione odierna de il Corriere dello Sport ha fatto il punto sul futuro di Kim Min-Jae. Secondo il quotidiano il calciatore coreano ha un contratto di 2,5 milioni di euro all’anno e ci sono molti club interessati a lui (come City, United, Arsenal, Chelsea, Newcastle, Real Madrid, Barcellona, PSG e Bayern). Kim però potrebbe essere trasferito solo all’estero durante il periodo dal 1 al 15 luglio. Nonostante Kim eviti il mercato, l’allarme è stato attivato e anche il Napoli sta considerando la sua partenza. Sono stati presi in considerazione diversi nomi per il nuovo difensore. Vi è Becao dell’Udinese, Schuurs del Torino e Demiral dell’Atalanta, ma anche Diallo in prestito al Lipsia e Lacroix del Wolfsburg. Tuttavia, la situazione del preferito Djaló si è complicata a causa della rottura del crociato anteriore destro.