Kim Min-Jae, difensore del Napoli e della Corea del Sud, ha parlato ai microfoni dei media del suo Paese al termine della sfida tra Corea del Sud e Colombia, parlando anche di Napoli. Queste le sue dichiarazioni:

“Non penso proprio alla vittoria o alla festa Scudetto; io so che mancano tante partite e che nel calcio non c’è nulla di certo. Lo staff tecnico ci dice di non mollare la presa e di restare vigili”.

Poi, sull’interesse di alcuni big club di Premier e dello United, ha risposto così:

“Come tutti sapete, le voci di mercato che sentite sui giornali non sono vere. Sono 4-5 anni che si parla dei miei trasferimenti, ma ora voglio pensare al Napoli. Non voglio neanche pensare o concentrarmi su queste voci, in questo momento voglio pensare solo a tutte le grandi partite che devo affrontare da oggi; poi, se vedete dove mi sono trasferito, nelle squadre in cui sono andato non si parlava sui giornali. Quindi spero che certe notizie sul mio futuro non vengano più diffuse“