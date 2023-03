Roberto Mancini, commissario tecnico della Nazionale, sta ricevendo tante critiche dopo la sconfitta con l’Inghilterra al “Maradona”, per la formazione schierata.

Il ct è entrato nel mirino anche di Fabio Caressa, che ai microfoni di Radio Deejay ha avuto critiche per la Nazionale, la formazione e ha spiegato come, secondo lui, il Mancio sia un po’ in confusione. Queste le sue parole:

“Io stimo tanto mister Mancini, ma il primo tempo visto giovedì dalla Nazionale è stata pessimo. Poi io vedo delle cose che mi lasciano sorpreso: prima ti lamenti che ci sono troppi stranieri e fai giocare Retegui, poi ti lamenti che non giocano i giovani e ritorni sulla formazione dell’Europeo? E poi, una cosa che non ho capito: in Italia, ormai, giocano tutti a 3, tranne il Napoli e la Lazio. Per cui, se giochi a 4, perché metti Toloi-Acerbi come centrali al posto di Romagnoli, che è abituato a questo modulo?”.