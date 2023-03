In seguito alla conferma del decreto che vieta la trasferta di Napoli ai tifosi dell’Eintracht Francoforte, il club teutonico ha emanato un comunicato in vista del match in programma mercoledì sera al Maradona. Ecco quanto si legge dalla nota.

“Lo status quo, comunicato e motivato ieri sera, resta lo stesso. L’Eintracht Francoforte rifiuterà completamente il contingentamento dei biglietti alle condizioni del decreto che vieta l’assegnazione di biglietti a persone residenti a Francoforte”.