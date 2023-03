CdS – Futuro Giuntoli in bilico: cosa filtra sul ds, la situazione

Il dirigente sportivo Cristiano Giuntoli ha un contratto che lo lega al Napoli fino al 2024. La sua futura permanenza nel club azzurro è incerta e iniziano a girare le prime voci a riguardo.

L’edizione odierna del Corriere dello Sport ha provato a fare il punto della situazione. Stando a quanto riportato dal quotidiano, i contatti per avviare un colloquio tra le parti e stabilire, quindi, un prosieguo insieme sono ancora prematuri. In questo momento, infatti, non c’è bisogno di affrettare i tempi ma, allo stesso tempo, la società partenopea deve essere brava a non lasciare spazio ai pretendenti, che potrebbero farsi avanti da un momento all’altro.