Mattino – Osimhen sempre più obiettivo di mercato, difficile trattenerlo

Victor Osimhen è sempre più obiettivo di mercato di diversi club europei. A dimostrarlo, le continue offerte arrivate all’agente del nigeriano, che potrebbero mettere a rischio la sua permanenza in maglia azzurra.

Come riportato dall’edizione odierna de Il Mattino, trattenere il giocatore sarà impresa difficile, visto anche l’abbassamento del monte ingaggi della società a 2,5mln di euro. Proprio per questo, non verrà discusso un ritocco all’insù del contratto e, di conseguenza, le cifre proposte dagli altri club potrebbero diventare parecchio allettanti.