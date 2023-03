Khvicha Kvaratskhelia è pronto a firmare un contratto che lo legherà al Napoli fino al 2028. A riportare la notizia, l’edizione odierna de Il Mattino.

Stando a quanto riportato dal quotidiano, il rinnovo del georgiano non vedrà l’inserimento di una clausola rescissoria, in quanto non rientra nelle preferenze del presidente Aurelio De Laurentiis.

Il club partenopeo potrà presto blindare il georgiano.