Napoli-Lazio – Le formazioni ufficiali della sfida fra gli azzurri di Spalletti e la Lazio dell’ex Sarri

Ad aprire la giornata 25 di Serie A c’è la sfida tra gli azzurri di mister Spalletti e la Lazio dell’ex tecnico azzurro Maurizio Sarri. Il Napoli nella sfida con i biancocelesti deve fare a meno di Mario Rui, espulso contro l’Empoli e squalificato per ben 2 giornate, e a sostituirlo c’è Mathìas Olivera. Per il resto la formazione è la stessa vista in Toscana sabato scorso, con i soliti Osimhen e Kvaratshkelia in attacco. Dall’altra parte la Lazio vuole provare a fermare gli azzurri, e in attacco schiera il Ciro Immobile e ai lati Mattia Zaccagni e Felipe Anderson. Queste le formazioni ufficiali del match:

Napoli – Meret; Di Lorenzo; Rrahmani; Kim; Olivera; Lobotka; Anguissa; Zielinski; Lozano; Osimhen; Kvaratskhelia

Lazio – Provedel; Hysaj; Romagnoli; Patric; Marusic; Vecino; Luis Alberto; Milinkovic Savic; Immobile; Felipe Anderson; Zaccagni