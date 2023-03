Giordano: “Non si potrà mai dire se è meglio il Napoli di Sarri o quello di Spalletti, ci sono però delle differenze tra le due squadre”

Il giornalista Antonio Giordano ha parlato ai microfoni di Radio Marte del Napoli di Spalletti e di quello di Maurizio Sarri. Secondo il giornalista non si potrà mai dire quale dei due Napoli sia migliore, ognuno ha avuto degli interpreti importanti e con delle differenze. Queste le sue parole: “Nessuno potrà mai dire se sia stato più forte il Napoli di Spalletti o quello di Sarri. Quello che si può dire è che nel Napoli di Sarri il più grande interprete della fascia sinistra è stato Ghoulam, che però uscì l’1 novembre. Il suo posto venne preso da Mario Rui, che rispetto a quello attuale è di certo meno forte, e questo lo si può dire anche per altri calciatori. Ti puoi ad esempio innamorare dell’eleganza di Anguissa, ma non puoi dimenticare la famelica voracità di Allan. Anche se oggi Lobotka sembra Iniesta non si può sorvolare su Jorginho. Osimhen diventerà forse tra i migliori al mondo, ma Merest ha segnato al Napoli ben 150 gol”.