Mattino – L’Ambasciatore García de Alba su Lozano: “Vi svelo una cosa”

L’edizione odierna de Il Mattino riporta alcune dichiarazioni rilasciate dall’Ambasciatore del Messico in Italia Carlos Eugenio García de Alba.

Tifosissimo del Napoli, Carlos ha raccontato com’è nata la sua passione per la squadra azzurra, soffermandosi poi sull’amicizia con Hirving Lozano.

Queste le sue parole: “Studiavo a Roma quando gli azzurri trionfavano con Diego. Nasce da lì il mio legame poi rinsaldato dall’arrivo del Chucky contemporaneamente alla mia nomina. Ho conosciuto Lozano quando ero console a Los Angeles ed è nata un’amicizia, ci scriviamo spesso. Negli ultimi mesi è tornato a essere colui che abbiamo sempre apprezzato, superando gli infortuni. In patria occupa un posto di rilievo tra i tifosi, spero possa fare altrettanto a Napoli. Futuro e contratto? Lui dice di essere contento: si è sistemato e la famiglia sta bene lì. Ha quasi 28 anni, è nel pieno della carriera. Vincere il campionato sarebbe importante per il rinnovo”.

Poi, sullo scudetto: “Anche per scaramanzia non va dato per fatto, ma stiamo facendo bene anche in Champions: lecito sognare. Sono tifoso accanito”.