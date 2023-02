Fenosimhen non si ferma più, inarrestabile

Ormai non è più una notizia: ha segnato Osimhen. I telecronisti di Dazn hanno utilizzato questo aggettivo per descrivere il segno sul tabellino dei marcatori della “pantera nigeriana”: “il Napoli vince con l’autogol di Ismaily e il solito gol di Victor Osimhen”. Osimhen sta diventando così continuo che il suo gol ormai non fa più scalpore. Ha la media di 0.95 gol a partita seconda solo a quella di un certo Erling Braut Haaland in Europa. Le sue prestazioni hanno attirato molti top club europei e non si sa se il Napoli avrà ancora in squadra l’ex Lille l’anno prossimo, ma, ad oggi, possiamo dire che è lui l’uomo in più che, grazie ai suoi colpi, riesce a risolvere anche le partite complicate dove la squadra risulta più macchinosa. Le sue gesta hanno permesso a Stefano Borghi, uno dei cronisti per Dazn, di donargli un appellativo: “Fenosimhen”. E quindi, perchè no: facci sognare “Fenosimhen”.