GdS – Un Napoli europeo tra le italiane che incanta e mette paura all’Europa

L’edizione odierna de la Gazzetta dello Sport ha fatto il punto sull’andamento del Napoli nel cammino europeo. Secondo il quotidiano il Napoli di Francoforte è stato abbagliante. I tedeschi, mai teneri con gli italiani, non hanno lesinato complimenti alla banda-Spalletti. Gioca un calcio europeo: organizzato, tecnico, veloce negli uomini e nella circolazione del pallone . E l’andata degli ottavi ha fatto registrare un passo ulteriore di maturazione. Il rigore fallito da Kvaratskhelia avrebbe potuto minare le sicurezze della squadra e invece è diventato talmente consapevole da non accusare per niente l’episodio avverso. Anzi, ha subito affondato il colpo con quello che rischia di diventare il terrore delle difese europee, dopo esserlo diventato di quelle italiane: Victor Osimhen. Il Napoli attuale è fra le migliori d’Europa. Il Napoli sa benissimo chi è. L’unico ostacolo è l’aria rarefatta di certe quote.