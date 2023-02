Il Mattino – Probabile chance da titolare per Simeone per far rifiatare Osimhen. Le ultime

L’edizione odierna de il Mattino ha fatto il punto su una novità che Spalletti potrebbe usare domani contro l’Empoli. Secondo il quotidiano Osimhen vuole esserci anche a Empoli, conosce perfettamente quella macchina da guerra che è il suo corpo. Solo con il Sassuolo c’è stato un piccolo brivido legato proprio alla sua generosità. Le tortuose riflessioni porteranno Spalletti, probabilmente, a non lasciare la strada vecchia per quella nuova. Osi è uno di quelli che non ha avuto mai possibilità di riprendere fiato. Il turnover per lui non esiste, tant’è che Simeone, fino ad adesso, non ha mai giocato titolare in campionato (solo due volte dall’inizio in Champions). Quindi cosa farà Spalletti? Per la prima volta, anche grazie ai 15 punti di vantaggio, Spalletti ragiona su un dubbio:Simeone o Osimhen dall’inizio? L’alchimista che trasforma in gol tutto ciò che sta toccando o l’argentino che in 143 minuti di presenze ha segnato tre gol di cui due decisivi come quello al Milan e l’altro alla Roma? Spalletti ci pensa. Una decisione che il tecnico prenderà in queste ore, quando avrà a disposizione una quadro completo sulle condizioni della sua rosa ma anche notizie più precise sullo stato di recupero dei suoi.