L’edizione odierna de il Corriere del Mezzogiorno ha fatto il punto sulle scelte per domani di Spalletti. Secondo il quotidiano valutazioni in corso per Spalletti in vista della gara di domani contro l’Empoli. Possibili 3-4 cambi anche per risparmiare le energie in vista delle prossime partite. Kim è diffidato, un cartellino giallo gli farebbe saltare la sfida contro la Lazio, una situazione che potrebbe determinare una riflessione di Spalletti per l’impiego di Juan Jesus.