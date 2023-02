Champions, Napoli-Eintracht: sarà sold out al Maradona

Dopo la gara d’andata tra Eintracht e Napoli, vinta dai partenopei per 2-0, c’è grande attesa per la sfida di ritorno. La gara si giocherà il 15 marzo alle 21:00, allo stadio Diego Armando Maradona. Forti del risultato maturato nella gara d’andata, gli azzurri ospiteranno i tedeschi con la consapevolezza di essere i favoriti. Per concretizzare questo dato però, servirà tutto il supporto possibile dai tifosi napoletani.

Proprio per questo, come ormai ci hanno abituati, i tifosi azzurri non hanno deluso le aspettative. Infatti, a pochi giorni dall’inizio della vendita dei biglietti, lo stadio è interamente sold out. Il Napoli può centrare un obiettivo storico, arrivando ai quarti di finale di Champions League per la prima volta nella sua storia, e i tifosi azzurri sanno che la loro carica sarà fondamentale.