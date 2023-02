CorrSport celebra Osimhen: “Oramai oltre il ‘Pipita’, tra un gol il primo dei bonus che lo arricchiranno”

Victor Osimhen sta stupendo tutti con la sua stagione strabiliante stagione da19 reti, nonostante abbia saltato un mese per infortunio. Come sottolineato dal Corriere dello Sport, il nigeriano è ad un solo gol dall’ottenere il primo dei bonus previsti nel suo contratto:

“Il ciclone Osimhen non si limita ad imprese semplici, ma mira a stupire e lasciare il segno del proprio talento: nove reti nelle ultime giornate sono un record che parla da solo. Lo rendono unico anche se non ha raggiunto la soglia del ‘Pipita’ Higuain, e gli danno la possibilità di ottenere il bonus di 130.150,00 euro che, come previsto dal suo contratto, si attiverà al ventesimo gol (ormai ne manca solo uno) e potrebbe essere raddoppiato superando le 25 reti…”.