Inter-Udinese – Le formazioni ufficiali del match delle 20.45 a ‘San Siro’

Alle ore 20.45 si affrontano a San Siro l’Inter di Simone Inzaghi e l’Udinese di Sottil, con i neroazzurri che vogliono tornare a -15 dal Napoli vittorioso a Reggio Emilia. Il club di Steven Zhang mercoledì dovrà giocare in Champions League, e per questo l’allenatore ex Lazio ha voluto fare un leggero turnover. Dall’altra parte il club bianconero vuole tornare a fare a vincere, dopo un paio di risultati altalenanti. All’andata alla ‘ Dacia Arena’ l’Udinese ha battuto per 3-1 l’Inter, con una vittoria pesante sulle sorti successive del campionato. L’Inter si affida alla coppia d’attacco Lukaku-Dzeko, e fa riposare Lautaro Martinez. Dall’altro lato ci sarà come riferimento in attacco Beto, e alle sue spalle gioca per la prima volta dal primo minuto Thauvin.Queste le formazioni ufficiali:

Inter – Handanovic; Acerbi; Darmian; Bastoni; Dimarco; Barella; Brozovic; Mkhitaryan Dumfries; Lukaku; Dzeko

Udinese -SIlvestri; Bijol; Becao; Perez; Udogie; Arslan; Walace; Samardzic; Ehizibue; Thauvin; Beto