Gazzetta – Successo Napoli, guai a parlare di fortuna: il possibile Scudetto è frutto di programmazione

La Gazzetta dello Sport oggi in edicola sottolinea come il Napoli si trovi a 15 punti dalla seconda in classifica, quasi a fine febbraio. Evento che non rappresenta un caso o fortuna, ma il risultato di un programma ben pianificato che rende possibile quest’anno più che mai il raggiungimento dell’obiettivo Scudetto:

“Non è un caso se Napoli sta raggiungendo livelli probabilmente mai vissuti prima, ma tutto frutto di studio e programmazione. Kvara non è stato scelto a caso tra le schede di Atripalda. Nel 2020 era già stato eletto miglior giocatore georgiano ed era ben noto, dato che la Bundesliga prendeva spesso i suoi talenti dalla Russia. Il direttore sportivo Giuntoli ha coltivato l’idea nel tempo, perfezionandola e portando a casa un giocatore che ora vale dieci volte più di quanto è stato pagato. Solo a posteriori, ignorando la programmazione segreta, si può pensare che il Napoli, con Kvara, abbia acquistato una schedina da 5 euro e abbia vinto 4 milioni. E così è per Osimhen.