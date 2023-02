CdS – Infortunio Raspadori: la reazione avuta dall’attaccante

Fermatosi ieri durante gli allenamenti per risentimento muscolare alla coscia sinistra, Giacomo Raspadori sarà costretto a rimanere ai box per almeno le prossime due gare.

Gli esami strumentali per andare a fondo al problema si svolgeranno tra oggi e domani, ma Jack non si è fatto mancare occasione per mostrare il suo rammarico. Infatti, secondo quanto riportato dall’edizione odierna del Corriere dello Sport, l’attaccante ha lasciato il centro sportivo “con l’umore dello stesso colore del maglione che indossava, cioè nero”.

Il Sassuolo e l’Eintracht sono dietro l’angolo e lui non potrà esserci.